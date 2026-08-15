Cultura ilegală de pe malul Mureșului: Două persoane reținute la Lipova pentru trafic de canabis VIDEO

Publicat 15 aug. 2026, 11:55 Sursă Realitatea.Net

O rețea ilegală de droguri a fost destructurată pe malul râului Mureș. Două persoane au ajuns în spatele gratiilor după ce anchetatorii au descoperit, în extravilanul orașului Lipova, o plantație secretă cu peste 100 de fire de canabis destinate vânzării pe piața neagră.

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