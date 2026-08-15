Cultura ilegală de pe malul Mureșului: Două persoane reținute la Lipova pentru trafic de canabis VIDEO

O rețea ilegală de droguri a fost destructurată pe malul râului Mureș. Două persoane au ajuns în spatele gratiilor după ce anchetatorii au descoperit, în extravilanul orașului Lipova, o plantație secretă cu peste 100 de fire de canabis destinate vânzării pe piața neagră.
Afacere clandestină destructurată de DIICOT: Plantație profesionistă de canabis, mascată pe malul Mureșului printre leguminoase
Procurorii DIICOT au dat o lovitură de proporții traficanților de stupefiante din vestul țării. Doi bărbați au fost prinși în flagrant de anchetatori chiar în timp ce îngrijeau o cultură impresionantă de canabis, amenajată strategic în extravilanul localității Lipova, pe malul râului Mureș.
Peste 60 de kilograme de canabis, protejate cu camere de supraveghere
Plantația era concepută după un plan bine pus la punct pentru a evita identificarea din aer sau de la distanță. Câmpul ilegal era mascat printre culturi de legume și vegetație deasă, fiind acoperit suplimentar cu plasă de umbrire.
Mărimea capturii: 101 plante aflate în plină dezvoltare, însumând o masă verde de 65 de kilograme.
Echipamente profesionale: Pentru întreținerea fermei clandestine, suspecții foloseau un puț forat, motopompă, generator energetic, sisteme de irigație, pesticide, dar și o cameră video de supraveghere pentru a monitoriza zona.
La prinderea în flagrant, asupra celor doi au fost descoperite cantități suplimentare de canabis, o doză de cocaină și un dispozitiv de mărunțit (grinder).
Percheziții la domicilii și propunere de arestare preventivă
Acțiunea anchetatorilor a continuat cu percheziții amănunțite la locuințele suspecților. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat o moară electrică folosită la măcinat, aparate de vidat, cântare de precizie, semințe, pungi cu muguri de canabis și alte probe incriminatoare.
Procurorii au sesizat Tribunalul Arad cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele celor doi inculpați, sub acuzația de trafic de droguri de risc și mare risc.