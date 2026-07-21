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Doi copii, căutați de pompieri după ce ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă
FOTO: ISU
Publicat21 iul. 2026, 15:45
SursăRealitatea.Net
Pompierii din județul Mureș desfășoară, marți după-amiază, o amplă operațiune de căutare în localitatea Cipău, după ce doi copii ar fi căzut în râul Mureș. Un elicopter SMURD a fost trimis în zonă pentru a sprijini misiunea de căutare și salvare.
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