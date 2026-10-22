Elevul din Bistrița care a atacat-o pe profesoară a publicat un manifest de 60 de pagini

Publicat 22 oct. 2026, 12:07 Sursă Antena 3 CNN

Băiatul de 13 ani care a înjunghiat-o pe profesoara de matematică din Bistrița a publicat un manifest de 60 de pagini în care anunța atacul și își exprima convingeri extremiste, potrivit bistriteanul.ro.

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