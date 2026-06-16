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Fetiță de 12 ani, grav rănită după ce a fost lovită de o mașină pe trotuar
FOTO: Arhivă
Un accident grav a avut loc într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud, unde o fetiță de 12 ani a fost lovită violent de o mașină, la scurt timp după ce ieșise de la școală.
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