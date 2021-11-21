FOTO: Bărbat din Gornești, la spital, în urma unui accident petrecut în Dumbrăvioara
Un bărbat din comuna Gornești a ajuns duminică la spital, după ce a fost rănit într-un accident rutier petrecut pe DN 15, în localitatea Dumbrăvioara.
La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș, carer au sigurat măsurile PSI, o abulanță SAJ și polițiștii.
"Din primele cercetări efectuate, polițiștii au constatat faptul că s-a produs o coliziune între un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din comuna Gornești și un autoturism condus de un bărbat de 72 de ani din municipiul Târgu Mureș.
În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 36 de ani, care a fost transportat la spital pentru investigații de specialitate.
Ambii șoferi implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative", a precizat pentru Realitatea de Mureș, Emanuela Farcaș, purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș.
Polițiștii efectuează cercetări în cadrul dosarului penal deschis în cauză, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și cauzelor producerii evenimentului rutier.
Sursa: Realitatea de Mures
