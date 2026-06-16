G7 încearcă să-l convingă pe Trump să sprijine decisiv Ucraina. Zelenski: „Putin nu vrea negocieri”

Liderii celor mai puternice economii ale lumii și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina în cadrul summitului G7, desfășurat în Franța, iar una dintre principalele teme de discuție a fost continuarea ajutorului occidental pentru Kiev.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat după întâlnirile cu liderii statelor participante, inclusiv cu Donald Trump, că partenerii occidentali consideră că Ucraina și-a demonstrat atât disponibilitatea pentru negocieri de pace, cât și capacitatea de a-și consolida apărarea pe câmpul de luptă.
În cadrul discuțiilor, Zelenski a insistat asupra necesității unor negocieri directe cu Rusia și a susținut că Moscova continuă să respingă orice inițiativă în acest sens.
„I-am propus lui Putin să ne întâlnim oriunde pot fi luate decizii reale pentru a pune capăt războiului. El nu dorește acest lucru. Am discutat cu SUA și Franța posibilitatea unei întâlniri cu Rusia în cadrul G7, cu toate națiunile democratice reprezentate. Putin nu dorește asta”, a declarat liderul ucrainean.
În paralel, aliații europeni ai Statelor Unite încearcă să mențină conflictul din Ucraina printre prioritățile administrației americane și să îl convingă pe Donald Trump să își folosească influența pentru a determina Kremlinul să accepte negocieri.
Oficialii europeni consideră că implicarea directă a liderului american ar putea reprezenta un pas important în direcția unei eventuale soluții diplomatice.
Summitul a oferit și momente simbolice. Cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al echipei naționale a Germaniei, personalizat cu numele său și numărul 47.
Ulterior, liderul german a publicat un mesaj pe rețeaua X: „La mulți ani cu întârziere pentru aniversarea de 80 de ani. La urma urmei, suntem în aceeași echipă”.
Întâlnirile de la G7 au evidențiat încă o dată importanța sprijinului american pentru Ucraina, în contextul în care liderii occidentali încearcă să găsească o strategie comună pentru gestionarea conflictului și pentru relansarea eforturilor diplomatice.