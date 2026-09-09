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Jaf ca în filme la o sală de jocuri din Mureș. A tăiat curentul și a fugit cu 17.000 de lei
FOTO: Arhivă
Tânărul de 29 de ani a fost prins rapid, banii recuperați integral
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