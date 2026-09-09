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Jaf ca în filme la o sală de jocuri din Mureș. A tăiat curentul și a fugit cu 17.000 de lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 10:37

Tânărul de 29 de ani a fost prins rapid, banii recuperați integral

Incidentul a avut loc la o sală de jocuri din județul Mureș, unde un bărbat de 29 de ani a acționat ca într-un film de acțiune.

Acesta a tăiat curentul electric, a pătruns în încăpere peste o angajată și a fugit cu 17.000 de lei. Localnicii s-au declarat șocați de situație.

Prejudiciul, recuperat în scurt timp

Polițiștii IPJ Mureș au demarat imediat investigațiile și l-au identificat pe autor. Întregul prejudiciu a fost recuperat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acesta este cercetat pentru tâlhărie calificată. „Decât să meargă la lucru, mai bine fură... Bine că l-au prins. Asta contează”, a comentat o localnică.

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