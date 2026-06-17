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VIDEO Mii de angajați din Educație, în stradă: PROTEST de amploare față de noua Lege a salarizării
Proteste în Educație
Publicat17 iun. 2026, 15:36
Actualizat17 iun. 2026, 15:37
Sursărealitatea.net
Protest uriaș în plină criză politică în fața Guvernului!
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