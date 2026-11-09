Părinții care nu plătesc pensia alimentară, vizați de o decizie importantă a ÎCCJ. Executare silită până la 18 ani

ÎCCJ a decis că executarea silită pentru pensia alimentară poate include și ratele viitoare datorate copiilor minori, fără noi aprobări în instanță.
Părinții care nu achită pensia de întreținere stabilită pentru copiii minori vor putea fi executați silit atât pentru restanțele acumulate, cât și pentru ratele care urmează să devină scadente. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a clarificat procedura printr-o decizie pronunțată luni, 9 noiembrie 2026.
Hotărârea instanței supreme simplifică recuperarea pensiei alimentare neplătite și elimină necesitatea obținerii unei noi încuviințări a executării silite pentru fiecare rată lunară.
Executarea silită va putea include și pensia alimentară viitoare
Prin Decizia nr. 14/2026, pronunțată în urma unui recurs în interesul legii formulat de procurorul general, ÎCCJ a stabilit că executarea silită poate fi încuviințată inclusiv pentru sumele reprezentând pensia de întreținere care nu au ajuns încă la scadență.
Practic, dacă există o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu care stabilește obligația de plată, procedura de executare va putea acoperi atât datoriile deja acumulate, cât și obligațiile lunare viitoare.
Sumele care urmează să fie plătite vor putea fi recuperate la fiecare termen de scadență, fără ca persoana care solicită executarea să fie nevoită să reia procedura în instanță.
Înalta Curte precizează că nu este necesară o nouă încuviințare pentru fiecare rată lunară, atât timp cât prevederile titlului executoriu rămân neschimbate.
Decizia urmărește protejarea interesului superior al copilului
Potrivit instanței supreme, această interpretare are rolul de a proteja interesele minorilor și de a ține cont de caracterul periodic al obligațiilor de întreținere.
Până acum, recuperarea pensiei alimentare putea presupune demersuri judiciare suplimentare atunci când deveneau scadente noi rate. Clarificarea adusă de ÎCCJ permite includerea obligațiilor viitoare în aceeași procedură de executare silită.
Decizia se referă în mod expres la pensia de întreținere datorată copiilor minori și nu extinde automat această interpretare asupra tuturor celorlalte obligații de întreținere prevăzute de Codul civil.
Cât poate reprezenta pensia alimentară în România
Potrivit Codului civil, cuantumul pensiei de întreținere stabilite pentru un copil poate ajunge până la un sfert din venitul lunar net al părintelui obligat la plată.
În cazul a doi copii, limita este de o treime din venitul net, iar pentru trei sau mai mulți copii poate ajunge la jumătate din venitul lunar net.
Dacă există și alte obligații legale de întreținere, totalul sumelor datorate nu poate depăși jumătate din venitul net lunar.
Legea prevede, de asemenea, că părinții pot avea obligația de a-și întreține copiii majori care își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.
Această obligație nu înseamnă însă că un titlu executoriu care stabilește plata pensiei până la împlinirea vârstei de 18 ani se prelungește automat.
Decizia ÎCCJ va deveni obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial.