Performanță la matematică în Târgu Mureș: 31 de elevi de la Școala Gimnazială Dacia, admiși în programul „Hai la Olimpiadă!”

31 de elevi ai Școlii Gimnaziale Dacia din Târgu Mureș au fost admiși în programul „Hai la Olimpiadă!”, dedicat performanței la matematică.
31 de elevi ai Școlii Gimnaziale Dacia din Târgu Mureș au fost admiși la cursurile Centrului de Excelență „Hai la Olimpiadă!”, un program educațional destinat copiilor pasionați de matematică și dornici să își dezvolte cunoștințele și să atingă performanțe școlare deosebite.
Rezultatul reprezintă o reușită pentru comunitatea școlară și evidențiază interesul elevilor pentru studiul matematicii, precum și eforturile depuse în pregătirea lor.
31 de elevi din clasele V-VIII, selectați pentru Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă!”
Admiterea elevilor de la Școala Gimnazială Dacia s-a realizat în urma unei testări. Cei 31 de copii selectați provin din toate cele patru clase ale ciclului gimnazial, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții unității de învățământ.
Distribuția elevilor admiși este următoarea:
Clasa a V-a: 16 elevi;
Clasa a VI-a: 6 elevi;
Clasa a VII-a: 5 elevi;
Clasa a VIII-a: 4 elevi.
Cei mai mulți dintre elevii selectați sunt din clasa a V-a, unde 16 copii au obținut rezultate care le-au permis accesul la cursurile programului de excelență.
„Hai la Olimpiadă!”, program dedicat elevilor pasionați de matematică
Programul „Hai la Olimpiadă!”, inițiat de Fundația Nouă ne pasă, se adresează elevilor și studenților care manifestă interes pentru performanță și demonstrează curiozitate, creativitate și dorință de aprofundare a cunoștințelor.
La Târgu Mureș, activitățile centrului sunt dedicate elevilor interesați de matematică și informatică, oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta competențele într-un cadru educațional orientat spre excelență.
Participarea la astfel de programe le permite copiilor să își aprofundeze cunoștințele și să își valorifice potențialul în domeniile care îi pasionează.
Munca și perseverența elevilor, apreciate de conducerea școlii
Reprezentanții Școlii Gimnaziale Dacia au transmis că sunt mândri de rezultatele obținute de cei 31 de elevi și au subliniat importanța muncii constante, a perseverenței și a pasiunii pentru matematică.
Succesul este asociat atât efortului individual al copiilor, cât și sprijinului oferit de profesorii care îi îndrumă și îi pregătesc.
Admiterea în Centrul de Excelență „Hai la Olimpiadă!” reprezintă astfel o recunoaștere a pregătirii elevilor și un pas important în parcursul lor educațional.
Rezultatul obținut de cei 31 de gimnaziști consolidează imaginea Școlii Gimnaziale Dacia din Târgu Mureș ca o comunitate în care interesul pentru învățare și dezvoltarea performanței școlare ocupă un loc important.