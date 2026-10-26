Prognoza meteo pentru debutul iernii

Publicat 26 oct. 2026, 13:23 Sursă observatornews

Stațiunea montană Predeal ar putea înregistra ninsori timp de 15 zile consecutive, începând cu 16 noiembrie, conform prognozei EaseWeather. Temperaturile vor scădea sub pragul de îngheț spre finalul lunii.

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