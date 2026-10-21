Șase persoane reținute într-un dosar privind comerțul ilegal cu țigarete. Peste 44 de percheziții în șase județe și în București

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 oct. 2026, 14:41

Polițiștii au confiscat peste 113.000 de țigarete fără timbru fiscal, sute de mii de lei și euro, precum și peste 100 de telefoane și dispozitive electronice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii politia romana