Șofer condamnat după o cursă de 7 kilometri prin București. A lovit mașina Poliției și a rănit doi agenți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 sept. 2026, 21:45

Un șofer de 34 de ani din Dragalina, județul Călărași, a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare, după ce, în februarie 2023, a fugit de polițiști pe străzile Bucureștiului și a intrat cu mașina într-un echipaj al Poliției.

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