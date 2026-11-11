SRI a oprit un atac cibernetic rus împotriva unei instituții guvernamentale

SRI a anunțat miercuri că a oprit un atac cibernetic desfășurat la sfârșitul anului trecut de actorul rus APT TURLA, care viza compromiterea unei instituții guvernamentale.
Atacul a fost identificat în decembrie 2025 de Centrul Național Cyberint, structura din subordinea SRI responsabilă cu securitatea cibernetică. Agenția a implementat măsuri de contracarare și remediere a efectelor operațiunii.
În urma intervenției autorităților, nu s-au înregistrat pierderi de informații confidențiale. Sistemul de poștă electronică vizat de atac a fost reparat și funcționează normal.
SRI a informat beneficiarii legali despre incident și a activat canalele de cooperare cu partenerii europeni, la nivel de comunitate de intelligence, precum și cu instituțiile din cadrul UE și NATO.
Centrul Național Cyberint continuă să deruleze măsuri investigative complexe care vizează și alte secvențe legate de campanii cibernetice atribuite Federației Rusă. Instituția a precizat că va acționa constant pentru identificarea și investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituțiilor din plan național.
Contextul operațiunilor cibernetice ruse
Acest incident se înscrie într-un context mai larg de activități ostile desfășurate de actori ruși. În aprilie 2026, președintele Nicușor Dan a anunțat că FBI, împreună cu parteneri printre care și SRI, a destructurat un atac informatic asupra unor state occidentale.
Președintele a subliniat atunci că Rusia continuă războiul hibrid și că România trebuie să își îmbunătățească securitatea cibernetică, colaborând cu partenerii occidentali. SRI a participat la operațiunea Masquerade, prin care s-a disrupat o infrastructură de atac formată din routere, utilizată de actorul APT28/FANCY BEAR, atribuit GRU.
Conform FBI, GRU a compromis un număr mare de victime din SUA și din întreaga lume, filtrând ulterior utilizatorii afectați pentru a viza informații din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurilor critice. Departamentul american al justiției a consemnat că „Serviciile de informații militare ruse au deturnat din nou echipamentele americanilor pentru a acapara date critice”.
În iulie 2026, România a condamnat activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Centrul 16 al FSB, împotriva statelor membre UE și a Aliaților NATO. Ministerul Afacerilor Externe a arătat că aceste acțiuni fac parte dintr-un tipar cunoscut la nivel european, caracterizat de utilizarea unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituții de stat, cât și actori nestatali.
APT TURLA, atribuit Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Rusă, este activ cel puțin din 2004. Gruparea este specializată în compromiterea de lungă durată a țintelor strategice din domeniile guvernamental, diplomatic, militar, educațional, cercetare și farmaceutic.