Tânăr de 25 de ani, atacat de urs în Mureș, în timp ce păștea oile. Victima a fost rănită la mâini

Un tânăr de 25 de ani a fost atacat de urs în județul Mureș, în timp ce păștea oile. Bărbatul a suferit răni la mâini.
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost atacat de un urs în județul Mureș, în timp ce se afla cu oile la pășunat. În urma incidentului, bărbatul a suferit răni la nivelul mâinilor, fiind necesară intervenția pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Atac de urs în județul Mureș, în timpul pășunatului
Incidentul readuce în atenție pericolul pe care îl pot reprezenta întâlnirile dintre oameni și animalele sălbatice, în special în zonele rurale și în apropierea pădurilor.
Tânărul își desfășura activitatea obișnuită de pășunat atunci când a fost atacat de urs. Acesta a suferit leziuni la mâini în urma agresiunii.
Atacurile urșilor, un motiv de îngrijorare pentru localnici
Prezența urșilor în apropierea zonelor locuite și a terenurilor folosite pentru pășunat reprezintă un risc pentru persoanele care lucrează în aer liber, inclusiv pentru ciobani și crescătorii de animale.
În astfel de situații, autoritățile recomandă evitarea apropierii de animalele sălbatice și apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când există un pericol iminent.
Incidentul din județul Mureș evidențiază riscurile la care se expun persoanele care își desfășoară activitatea în zone frecventate de urși.