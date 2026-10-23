Vacanța de toamnă 2026: Câte zile libere au elevii și când revin la școală
Vacanța de toamnă 2026
acanța de toamnă 2026 începe pe 24 octombrie și durează nouă zile. Află când revin elevii la școală și care este calendarul vacanțelor din anul școlar 2026–2027.
Elevii și copiii de grădiniță se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Pauza de toamnă începe pe 24 octombrie și se încheie la 1 noiembrie, oferindu-le copiilor nouă zile calendaristice fără cursuri. Revenirea în sălile de clasă este programată pentru luni, 2 noiembrie, când începe al doilea modul de învățare.
Când începe prima vacanță din anul școlar 2026–2027
Potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.
Ultima zi de cursuri înaintea vacanței este vineri, 23 octombrie. Elevii vor avea apoi la dispoziție nouă zile calendaristice pentru odihnă, activități recreative și timp petrecut alături de familie.
Vacanța se încheie duminică, 1 noiembrie, iar cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026.
Prima pauză din noul an școlar vine după încheierea primului modul de cursuri, care a început pe 7 septembrie și se termină pe 23 octombrie.
Câte zile libere au elevii în vacanța de toamnă
Elevii beneficiază de nouă zile calendaristice de vacanță, în intervalul 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.
Perioada include două weekenduri, astfel că elevii vor putea profita de mai multe zile consecutive fără cursuri înainte de revenirea la programul obișnuit.
Vacanța de toamnă este prima dintre cele cinci perioade de vacanță prevăzute în structura anului școlar 2026–2027. Calendarul este valabil pentru majoritatea elevilor din învățământul preuniversitar, în timp ce anumite clase au un program diferit în ceea ce privește durata totală a cursurilor.
Când se întorc elevii la școală după vacanța de toamnă
Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie 2026, odată cu începerea celui de-al doilea modul de învățare.
Acesta se desfășoară până marți, 22 decembrie, ultima zi de școală înaintea vacanței de iarnă. Elevii vor avea astfel la dispoziție mai multe săptămâni de cursuri pentru aprofundarea materiei și pregătirea evaluărilor școlare.
După încheierea vacanței de toamnă, activitățile didactice continuă conform structurii aprobate pentru anul școlar în curs.
Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026–2027
Următoarea pauză importantă din calendarul școlar este vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, inclusiv.
Elevii vor beneficia de 19 zile calendaristice de vacanță, care includ sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.
Cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul de învățare.
Calendarul vacanțelor școlare din 2026–2027
Pentru a-și putea organiza din timp activitățile și eventualele călătorii, părinții pot consulta principalele perioade de vacanță prevăzute pentru anul școlar 2026–2027:
Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.
Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.
Vacanța mobilă din februarie: o săptămână, în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de decizia inspectoratului școlar.
Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027.
Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.
Vacanța mobilă din februarie este stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, astfel că perioada exactă poate să difere de la o zonă la alta.
Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026–2027 se încheie vineri, 18 iunie 2027. Există însă excepții pentru clasele terminale și pentru anumite forme de învățământ, care au date diferite de finalizare a cursurilor.
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