Baschet: U-BT Cluj s-a oprit în sferturile Euro Cup
U BT Cluj va juca în continuare în faza play-off a Ligii Adriatice.
Campioana U BT Cluj a ratat calificarea în semifinalele EuroCup, după ce a fost învinsă marţi, la Istanbul, de formaţia turcă Bahceşehir College, scor 75-72 (39-38), în sferturile de finală.
Echipa antrenată de Mihai Silvăşan a condus cu 71-70, cu 25 de secunde înainte de fluierul final.
Principalii marcatori pentru clujeni au fost Russell 23, Ceaser 12, Creek și Molinar câte 9 puncte
De la gazde s-au remarcat Flynn 16 puncte, Koprivica 12 și Williams 11.
A fost pentru a treia oară consecutiv când U BT Cluj a atins faza sferturilor Euro Cup, dar niciodata nu a depasit aceasta faza a competitiei.
Citește și:
- 13:29 - Selecționerul Mircea Lucescu a a nunțat lotul pentru barajul cu Turcia
- 08:30 - Universitatea Craiova a învins Dinamo cu 1-0, în etapa a doua din play-off
- 08:27 - Duel românesc în sferturile de finală din Conference League
- 17:36 - Probleme uriașe pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 6 săptămâni înaintea meciurilor din Champions League
