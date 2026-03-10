Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României
Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul primei etape din play-off și play-out.
Play-off-ul va debuta vineri, cu meciul Universitatea Craiova-FC Argeș. Rapid și Dinamo vor fi adversare sâmbătă, în Giulești, iar derby-ul orașului Cluj Napoca, Universitatea-CFR, va avea loc duminică.
Play-out-ul va începe vineri, la Arad, cu UTA-Hermannstadt. FCSB o va primi pe Metaloglobus, sâmbătă, pe Arena Națională, duminică, la Galați, Oțelul-Csikszereda, iar luni: FC Botoșani-Unirea Slobozia și Farul Constanța-Petrolul Ploiești.
După înjumătățirea punctelor, play-off-ul va debuta cu următorul clasament:
Universitatea Craiova 30
Rapid 28
Universitatea Cluj și CFR Cluj 27
Dinamo 26
FC Argeș 25 de puncte
Clasament la startul play-out-ului:
FCSB 23 de puncte
UTA 22
FC Botoșani și Oțelul 21
Farul 19
Petrolul și Csikszereda 16
Unirea Slobozia 13
Hermannstadt 12
Metaloglobus 6 puncte
Citește și:
- 10:09 - Superliga: CFR Cluj câștigă cu Dinamo înainte de play-off
- 16:18 - Cristi Chivu lămurește absența lui Calhanoglu din derby-ul cu Milan: „Nu se simțea bine”
- 11:40 - Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii
- 09:29 - Fotbal: Rapid București - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News