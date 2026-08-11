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Fotbal: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FCSB 0-0, în Superligă

Sepsi OSK - FCSB 0-0 Foto: Sepsi OSK﻿/Facebook

Sepsi OSK - FCSB 0-0 Foto: Sepsi OSK﻿/Facebook

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 08:29
Sursărealitatea.net

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu FCSB, 0-0, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.


Gazdele au avut cele mai mare ocazii în acest meci: Moses Mawa (16) a ratat singur cu portarul. Funsho Bamgboye (40) a șutat din poziție ideală, dar Matei Popa a respins.

Congolezul Dylan Batubinsika (58) a fost aproape de autogol la o centrarea în fața porții bucureștene. Funsho Bamgboye a trecut pe lângă deschiderea scorului (65), când a trimis pe lângă poartă după o dublă gafă comisă de Matei Popa și de Andre Duarte.

Cea mai mare ocazie a oaspeților a fost ratată de Juri Cisotti (27), care nu a reușit să îl învingă pe David Lazar în poziție de unu la unu.

FCSB rămâne neînvinsă în Superligă alături de Rapid.

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