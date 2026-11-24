Clubul algerian MC Alger a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, rezilierea contractului antrenorului Khaled Ben Yahia. Presa tunisiană îl numește pe Laurențiu Reghecampf favoritul pentru preluarea echipei.
Conducerea formației MC Alger a confirmat despartura tehnicianului tunisian Khaled Ben Yahia, decizia fiind luată de comun acord după rezultatele slabe obținute în ultimele partide. Antrenorul secund Karim Dalhoum va prelua interimar echipa până la numirea unui nou antrenor principal.
Reghecampf, favorit pentru post
Potrivit publicației tunisiene Tunisnow, care citează presa algeriană, Laurențiu Reghecampf este în poziția de a-l înlocui pe Ben Yahia. Jurnaliștii din Tunisia îl numesc pe tehnicianul roș-albaștrilor „favorit să preia echipa”.
MC Alger va juca următorul meci împotriva formației JS Kabylie, sub conducerea lui Dalhoum. După aceasta, echipa se va confrunta cu Zamalek din Egipt, în cadrul fazei grupelor Ligii Campionilor CAF.
Istoricul antrenorului la FCSB
Laurențiu Reghecampf este actualul antrenor al echipei FCSB. Sursa menționează că situația ar putea fi comparată cu cea a lui Mirel Rădoi, care a părăsit banca tehnică a clubului în sezonul trecut după un număr redus de meciuri, mutându-se la Gaziantep.
Reghecampf și-a început cariera de antrenor în 2010, la Gloria Bistrița. Ulterior a pregătit echipe precum CS Snagov, Concordia Chiajna, Steaua București, Al-Hilal Riad, Litex Loveci, FCSB, Al Wahda, Al Wasl, Al Ahli Jeddah, Neftci Baku și Universitatea Craiova. În septembrie 2023, a plecat de la Universitatea Craiova după șapte jocuri pentru a semna cu clubul saudit Al Tai.