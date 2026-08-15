Interul lui Chivu l-a împrumutat pe Davide Frattesi la Lazio Roma

Jucătorul internaţional italian Davide Frattesi s-a alăturat echipei Lazio Roma sub forma unui împrumut, au anunţat vineri clubul roman şi Inter Milano, gruparea sa din 2023.
„Inter anunţă transferul lui Davide Frattesi la Lazio Roma. Mijlocaşul este împrumutat până la sfârşitul sezonului la clubul biancocelesto, care dispune de o opţiune de cumpărare”, a explicat în comunicatul său actuala campioană a Italiei.
Frattesi, în vârstă de 26 de ani, se întoarce la clubul unde, în copilărie, a debutat înainte de a se alătura echipei AS Roma şi apoi Sassuolo, clubul la care s-a remarcat între 2021 şi 2023.
În tricoul lui Inter, a disputat 122 de meciuri şi a marcat 15 goluri în toate competiţiile, având în palmares două titluri de campion al Italiei (2024, 2026) şi o Cupă a Italiei (2026).
Titular incontestabil în ochii lui Simone Inzaghi, Frattesi, cu 34 de selecţii şi opt goluri pentru naţionala Italiei, a văzut cum timpul său de joc a scăzut în sezonul trecut sub conducerea lui Cristian Chivu.
El va încerca să-şi relanseze cariera într-un club care traversează o perioadă dificilă, cu grave probleme financiare şi un boicot masiv al meciurilor de acasă din partea suporterilor, revoltaţi împotriva proprietarului clubului, Claudio Lotito. Transferul lui Frattesi a fost, de altfel, blocat iniţial de autorităţile italiene. Operaţiunea urma să fie iniţial un împrumut cu opţiune de cumpărare în valoare de 14 milioane, dar a fost considerată de Lega Serie A incompatibilă cu restricţiile financiare impuse clubului Lazio.
Lazio, clasată pe locul 9 în ultimul campionat şi finalistă în Cupa Italiei 2026, l-a recrutat în perioada de transferuri pe Gennaro Gattuso, la trei luni după plecarea sa de la naţionala Italiei, pe care nu a reuşit să o califice la Cupa Mondială din 2026.