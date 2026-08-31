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Mihai Stoica dezvăluie ce s-a întâmplat la FCSB cu Tănase și Crețu. Decizia luată de Gigi Becali

MM Stoica

MM Stoica

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 17:50

Mihai Stoica a explicat luni cum au început tensiunile de la FCSB care i-au avut în prim-plan pe Florin Tănase și Valentin Crețu.

Potrivit oficialului roș-albaștrilor, Tănase a părăsit un antrenament după o discuție cu secundul Lucian Filip, iar Crețu a avut ulterior un schimb de replici cu Arnold Garita. Stoica susține că Gigi Becali a decis încă din acea zi ca ambii jucători să fie scoși din lot.

Tănase a părăsit antrenamentul

Potrivit relatării lui Mihai Stoica, incidentul cu Florin Tănase a avut loc pe 26 august, în timpul unui antrenament condus de stafful lui Marius Baciu.

Stoica spune că Lucian Filip i-ar fi reproșat lui Tănase că nu aleargă și că discută în timpul ședinței de pregătire. După schimbul de replici, fotbalistul și-ar fi scos tricoul de antrenament și ar fi plecat de pe teren.

Marius Baciu, Thomas Neubert și Marius Ianuli ar fi încercat apoi să-l convingă să revină la pregătire.

Conflictul dintre Crețu și Garita

Un alt episod a avut loc la finalul aceluiași antrenament. Valentin Crețu a avut o dispută verbală cu noul atacant Arnold Garita.

Mihai Stoica susține că situația nu a fost una gravă și că astfel de schimburi de replici apar frecvent în timpul antrenamentelor. Totuși, după incident, oficialul FCSB spune că i-a cerut lui Crețu să se oprească din comentarii.

Stoica a recunoscut că era deja nervos după episodul cu Tănase și că i-a adresat lui Crețu o replică dură înainte ca fundașul să plece.

Gigi Becali a decis excluderea

Mihai Stoica susține că Gigi Becali a fost informat imediat despre cele două incidente și a decis ca Tănase și Crețu să nu facă parte din lotul pentru meciul cu UTA.

„Gigi Becali a luat decizia încă de miercuri”, a declarat Stoica, precizând că el i-ar fi prezentat patronului situația.

În cazul lui Tănase, oficialul FCSB consideră că fotbalistul ar fi putut rezolva situația dacă și-ar fi cerut scuze după incidentul de la antrenament.

Tănase a plecat în Cipru

Conflictul a avut consecințe directe pentru Florin Tănase. Fostul căpitan al FCSB a părăsit clubul și a ajuns la Omonia Nicosia, în Cipru.

În cazul lui Valentin Crețu, situația a evoluat diferit. Fundașul a fost ulterior reprimit în lot, după o decizie luată de Gigi Becali.

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