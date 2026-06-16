Universitatea Craiova și-a aflat adversara din Champions League! Duel cu campioana Belarusului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 21:00

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din primul tur preliminar al UEFA Champions League, după tragerea la sorți organizată de forul european. Campioana României va înfrunta formația ML Vitebsk, câștigătoarea titlului din Belarus.

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