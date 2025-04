Într-un interviu la Realitatea Plus, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o serie de declarații referitoare la anularea alegerilor prezidențiale, acuzând Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) de disperare în încercarea lor de a controla situația politică din țară.

În opinia sa, anularea scrutinului nu are legătură cu eventuale fraude sau cu influențe externe, ci este rezultatul direct al absenței unui candidat puternic din partea celor două partide. Băsescu a subliniat că, în cazul în care Marcel Ciolacu, liderul PSD, ar fi intrat în turul al doilea al alegerilor, acestea nu ar fi fost anulate.

Realitatea Plus: Într-o declarație susțineți că alegerile au fost anulate doar pentru că PSD și PNL nu au reușit să trimită un candidat în turul al doilea. Iar în opinia dumneavoastră, anularea scrutinului nu are legătură nici cu Georgescu, nici cu Rusia, ci exclusiv cu această disperare a partidelor de a avea omul lor la Cotroceni pentru a-și asigura protecția. Sunt declarații extrem de grave pe care le faceți, mai ales că sunteți fostul președinte al României și aveți clar proprietatea termenilor.

Traian Băsescu: Nu numai că am proprietatea termenilor, am trăit experiențe similare. Eu observ ce se întâmplă făcând comparație cu ce mi s-a întâmplat mie. V-aș pune o întrebare simplă, până una alta, și o pun oricui: dacă Ciolacu intra în turul doi se anulau alegerile?

Realitatea Plus: Nu.

Traian Băsescu: Mulțumesc. Este o întrebare mi-o pun foarte ușor, se anulau sau nu alegerile? Răspunsul categoric este că dacă Ciolacu era în turul doi cu Georgescu nu se anula nicio alegere.

Realitatea Plus: Marcel Ciolacu a discutat despre acel plan B, a spus că deși a simțit că se dorește anularea alegerilor prin acea renumărare a voturilor, nu și-a dorit renumărarea voturilor pentru că nu dorea să intre în această cursă prezidențială în acest fel.

Traian Băsescu: Nu vroia să se anuleze alegerile și să intre în tur în acest fel. Aduceți-vă aminte, la alegerile din 2009, aceiași domni spuneau sus și tare că s-au fraudat alegerile. Au cerut renumărarea voturilor. Curtea Constituțională a aprobat în primă fază să se renumere voturile anulate. S-a constatat că cel furat la vot am fost eu, și nu Mircea Geoană. După care Curtea Constituțională a validat alegerile.

Aici Ciolacu și-a dat seama că la numărare nu poate ieși și i-a fost frică să meargă până la capăt cu cei care au stabilit anularea alegerilor după ce turul unu fusese validat deja de Curtea Constituțională. Deci nu mă poate convinge nimeni că s-au anulat alegerile din cauza lui Georgescu. S-au anulat alegerile din cauza că Ciolacu nu a intrat în turul doi. Imaginați-vă turul doi cu Ciolacu și Georgescu, în mod cert nimeni nu ar fi anulat alegerile.

Realitatea Plus: Ce le răspundeți celor care spun că veniți acum cu această opinie pentru că îl susțineți pe Nicușor Dan și nu ați avut acest discurs imediat după 6 decembrie, atunci când au fost anulate alegerile prezidențiale de către CCR?

Traian Băsescu: Nu e adevărat. Vă rog să căutați în arhivă să vedeți că am pus sub semnul întrebării anularea alegerilor. Niciodată nu am spus că este corectă anularea alegerilor. De la bun început am pus-o sub semnul întrebării din punctul de vedere al competențelor Curții Constituționale, nu din punct de vedere al eventualelor fraude ale domnului Georgescu. Deci din punct de vedere al competențelor. Și pentru buna clarificare, eu sunt un politician care a câștigat de două ori primăria Capitalei, de două ori președinția României, și văd câte un începător, politician fără performanțe care spune „Băsescu minte”.

Realitatea Plus: Puteți clarifica o problemă: se tot spune că există posibilitatea ca alegerile să nu fie recunoscute. Domnul Ciolacu a declarat că dacă ar fi candidat din nou la scrutinul din luna mai, atunci SUA nu ar fi recunoscut alegerile.

Traian Băsescu: Argumentația este cu totul deplasată. Eu am spus că există riscul să nu fie recunoscute dacă nu se vor desfășura în condiții excepționale. În momentul de față, ați văzut că alegerile din România au devenit o problemă internațională. O lume întreagă știe că e o problemă cu alegerea președintelui în România, după declarațiile lui JD Vance.

Niciodată nu am spus că SUA nu va recunoaște alegerile, am spus că s-ar putea să fie state care nu recunosc alegerile. Ori aici responsabilitatea de care fuge domnul Ciolacu, și nu am ceva neapărat cu dânsul, dar dânsul este responsabil pentru eșecul alegerilor din anul 2024. Dânsul este responsabil, conform constituției și legii, și de organizarea alegerilor prezidențiale acum.

Dacă dânsul sau Bolojan candida, nu cred că era relevant, cred că relevant este să se desfășoare alegerile perfect. Pentru că avem o problemă: nu am putut demonstra, statul român, că Georgescu a fraudat alegerile. Cel puțin elementele care erau vizibile la momentul anulării alegerilor, nu demonstrează suficient de clar că Georgescu a fraudat campania electorală. Ce se va aduna în următorii ani, vedem, dar anularea alegerilor s-a produs pe 6 decembrie și ea trebuie socotită cu elementele care existau atunci, la dispoziția organismelor statului.

Realitatea Plus: Cum credeți că vor decurge alegerile din mai?

Traian Băsescu: Cred că guvernul este atât de ingrozit de posibilitatea unui eșec încât vor face tot ce se poate pentru ca alegerile să fie extrem de clare, limpezi

