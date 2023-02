O vreme a extremelor în România în aceste zile, avertizează meteorologii. După temperaturi de primăvară, vremea se răcește, de duminică seară și de la începutul săptămânii viitoare, în mai multe zone din țară, a anunțat meteorologul Mihai Timu, în exclusivitate la Realitatea

Vremea se va menține caldă în aceste două zile de weekend în mai multe zone din sudul țării, cu maxime de până la 20 de grade, dar încă de mâine seară, ultimele zile din februarie vor aduce o scădere accentuată a temperaturilor și ninsori în unele regiuni, au anunțat meteorologii.

„Până în această după-amiază (sâmbătă, n.r.) este valabil codul galben pentru ploi insemnate cantitativ pentru zona Crișanei, local în Banat, Maramureș, zona Transilvaniei, inclusiv zonele de munte aferente, la sub 1500 de metri va ploua. Până în această după-amiază se vor strânge cantitati insemnate, pana la 25-40 de ml pe metrul pătrat.

De asemenea, în zonele de munte din Carpații Occidentali în nordul celor Orientali și vestul celor Meridionali, la peste 1700 de metri, va ninge cu intensificări ale vântului, care ajunge la rafale de peste 90-100 de km la oră, deci vom vorbi și de fenomenul de viscol.

Codul galben rămâne în vigoare cu informarea meteo până luni după-amiază, in mare parte din tara, mai ales in jumatatea de nord a teritoriului.

Pe langa ploi, odata cu patrunderea unui aer mai rece in aceste zone, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori. Chiar în noaptea in care urmează, local în Transilvania și Dealurile de Vest vor apărea lapoviță și ninsori.

De mâine seară până luni va începe să ningă și se va depune strat de zapada”, a anunțat meteorologul de serviciu Mihai Timu, de la Administrația Națională de Meteorologie, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Este o vreme a extremelor. Dacă în jumătatea de nord a tarii vremea este in racire treptata, azi si maine, in sud si sud-est sunt temperaturi de primavara, azi 18-19 grade Celsius, maine – 21-22 de grade Celsius pe lunca Dunarii si sud-vestul Dobrogei.

La începutul săptămânii vremea se răcește, iar temperaturile ajung sa fie in jurul normelor in toate regiunile”, a mai spus meteorologul de serviciu Mihai Timu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea de Bucuresti