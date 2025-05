Călin Georgescu asigură poporul român de faptul că în timpul tandemului suveranist de președinte-premier, Simion-Georgescu, va fi toleranță zero pentru droguri, violență la adresa femeilor și a copiilor, dar și la nivel de corupție, neprofesionalism și nepotism. Candidatul interzis de sistem a adăugat că oamenii care suferă, cei cu handicap, voi fi ajutați, respectați și protejați cu totul. „Voi avea consilier pe unul din liderii lor”, a adăugat Călin Georgescu, cu privire la ajutorul pentru oamenii suferinzi.

„Va fi zero toleranță pentru droguri, zero pentru violență la adresa femeilor și a copiilor, zero toleranță la nivel de corupție, de neprofesionalism și nepotism. Din contră, vor fi ajutați cei care suferă, oamenii cu handicap. Știți câți sunt în România? Peste 800.000.

Nu mai vorbim de cei care îi ajută. Cu siguranță voi avea consilier imediat pe unul din liderii lor, pentru că sunt oameni minunați, care trebuie respectați, sunt ai noștri și este nevoie să fie protejați cu totul. Nu ai dreptul să nu îți pese.

Eu personal spun asta, nu ne-am luptat pentru jucării, cum a spus Avram Iancu, ci pentru drepturile noastre și completez că cel care se luptă, chiar și singur, cu o mână de viteji pentru neam și pentru țara lui și pentru Dumnezeu nu va fi învins niciodată.”, a declarat Călin Georgescu.

