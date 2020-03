Numărul mic al aparatelor de testare Real Time PCR, care sunt folosite pentru depistarea coronavirusului întârzie determinarea rezultatelor pentru persoanele aflate în carantină sau internate în spital.

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a declarat că “în momentul de faţă se face Real Time PCR în Bucureşti, la ‘Victor Babeş’, ‘Matei Balş’, Spitalul Militar Central, am deschis un centru în plus la ANSVSA şi la Institutul ‘Cantacuzino’. În plus, există trei centre private. La nivel naţional avem la Iaşi, Craiova, Constanţa, Cluj, Timişoara”.

La Târgu Mureș există aparatul Real Time PCR, dar nu este utilizat pentru testele coronavirus!

Informația a fost confirmată de prof. univ. dr. Minodora Dobreanu, coordonatorul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al Universității de Medicină şi Farmacie (UMFST) din Târgu Mureș, care a declarat că “nu au existat suficienți pacienți pentru a justifica utilizarea aparatului”

Cu toate acestea, conform informațiilor primite de la Instituția Prefectului județul Mureș, ”există un număr total de 33 de probe aflate în lucru (probe persoane carantinate și persoane internate)”. Sunt probe prelevate încă de săptămâna trecută, ale căror rezultate nu au venit până în acest moment.

Conform declarației prof. univ. dr. Minodora Dobreanu, coordonatorul Centrului de la UMFST, în acest moment se lucrează la un protocol între UMFST și unitățile medicale din Târgu Mureș, pentru utilizarea aparatului Real Time PCR.

Prof.univ.dr. Minodora Dobreanu ne-a spus că „nu se știe însă când se vor putea face primele teste, pentru că în acest moment lipsesc reactivii”. Spitalele pot face achiziții publice directe, grație prevederilor din Decretrul pentru instaurarea stării de urgență. Prof. univ.dr. Minodora Dobreanu susține ca motivul pentru care nu au loc aceste achiziții este lipsa reactivilor la furnizori.

Ministerul Sănătății anunță însă că în prezent există 1.524 de teste pentru diagnosticare moleculară a COVID-19 în cele 7 centre de boli infecțioase din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Craiova, cărora li se adaugă 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculară și alte 40.000 de teste rapide achiziționate de către Unifarm și care sunt distribuite săptămâna aceasta către spitale, pe bază de comandă.

Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al Universității de Medicină şi Farmacie (UMFST) din Târgu Mureș a fost construit și dotat grație unui proiect POS CCE A2. O2.2.1, în valoare de 10 milioane de euro.

Conform prezentărilor proprii, Centrul de la UMFST este dotat cu peste 400 echipamente din care zece sunt unice sau foarte rare în România, repartizate în cinci departamente (Explorări funcționale, Laborator de Cromatografie și Spectrometrie de Masă, Laborator de Imunologie umorală și celulară, Laborator de Patologie, Laborator de Biologie moleculară – Genetică).