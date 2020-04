Klaus Iohannis susține o conferință de presă, la Palatul Cotroceni, prima de la declanșarea epidemiei de coronavirus în România,realitatea.net

Principalele declaratii ale sefului statului:

Din motive de distantare, am avut declaratii de presa si am considerat ca e bine sa revenim la o forma mai interactiva.

Putem sa tragem multe concluzii, si concluzii statistice. Remarc faptul ca in aceasta epidemie autoritatile, medicii si romanii au obtinut pana acum rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simt civic, echilibru. Insa se discuta foarte mult despre masurile de relaxare. Vom ajunge si acolo. Am spus ca dupa 15 mai anumite restrictii vor fi reduse, nu am atins maximul in Romania si o relaxare prematura poate distruge toate rezultatele bune obtinute pana acum.

Autoritatile, impreuna cu medicii si romanii au, pana acum, rezultate foarte bune. Nu ar fi pacat sa le dam cu piciorul? Sunt constient ca oamenilor le-a fost greu sa stea acasa, ca medicilor si personalului medical le-a fost extrem de greu. Pericolul nu a trecut! Este nevoie in continuare de maxima atentie. Faptul ca din 15 mai e posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna ca revenim la viata normala de dinainte de epidemiei. Nu e o revenire brusca la normalitate. Nici nu stim cand vom reveni la o viata normala, spun expertii.

Vor ramane multe restrictii: intalniri in max. 3. Nu vom putea iesi la mall, nu vom putea sa plecam din localitate decat daca avem un motiv foarte serios, dupa 15 mai.

Marile festivaluri nu vor avea, cel mai probabil, loc in acest an. Daca se vor relua competitiile sportive, exista o probabilitate foarte mare sa se reia fara spectatori.

Masurile de reducere a restrictiilor vor fi graduale. Intodeauna cu ochii pe statistica. Daca dupa o masura creste numarul de bolnavi, masura se ia inapoi. E nevoie de atentie, echilibru, abordare responsabila.

Usor, usor, autoritatile trebuie sa se retraga din aceasta atitudine coercitiva si oamenii sa preia responsabilitatea.

Dupa 15 mai, vom avea obligatia sa purtam masti cand suntem in spatii inchise.

Guvernantii au actionat corect. Specialistii au venit cu sfaturi si solutii bune.

Cand a inceput epidemia, rezervele Romaniei au fost goale. Nu au existat masti, biocide. Au fost foarte putine medicamente. Toate au trebuit procurate intr-un timp record si s-au procurat.

Guvernul a inceput sa puna in practica reforme. S-a progresat foarte mult in materie de digitalizare a administratiei.

Nu toti, insa, politicienii au dorit sa fie de partea care se ocupa de ingradirea pandemiei. Avem un contraexemplu mare, cat Casa Poporului – Parlamentul si modul in care unele partide si unii lideri inteleg sa foloseasca nenorocirea pentru castigul lor electoral, in aceasta perioada critica. Am vazut in Parlament un spectacol ciudat, sinistru, un festival deplorabil, instrumentat de aceiasi politicieni care au avut si inainte de criza un comportament nociv, oamenii care au lasar Romania fara bani. Banii romanilor au fost risipiti de guvernele PSD. E trist ca dupa ani si ani de guverne PSD sa ne gasim in situatia sa facem fata unei epidemii groaznice cu vistieria aproape goala si tot ei sa strige in Parlament ca presedintele si Guvernul nu fac ce trebuie. Sunt politicienii care se catara pe spatele oamenilor. E ceva jalnic. Au fost geturi iresponsabile in Parlament trabsformate in acte normative care apasa asupra bugetului public care si asa e sub un stres enorm. Din cauza epidemiei avem probleme economice mari. Putem gestiona economia Romaniei, dar nu se poate chiar asa, cu gesturi populiste. Acesti politicieni nu au invatat nimic din greselile trecutului si compromit viitorul natiunii, al generatiilor care vor veni dupa noi. Eu nu voi tolera asa ceva!