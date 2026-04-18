Locuințe mai scumpe în România decât în restul UE

Sursă: Realitatea.net

Piața imobiliară din România depășește ritmul de creștere al Uniunii Europene, înregistrând un salt de 6,7% al prețurilor locuințelor la finalul anului 2025. În timp ce media europeană se stabilizează la 5,5%, datele indică o revenire solidă a sectorului rezidențial pe tot continentul, după perioada de incertitudine provocată de dobânzile ridicate. Află care sunt factorii ce plasează România în topul scumpirilor europene.

Piața imobiliară din România traversează o fază de redresare moderată, integrându-se într-un curent european de revitalizare a sectorului rezidențial. După o perioadă de expectativă, în care prudența a fost cuvântul de ordine, finalul anului 2025 și începutul lui 2026 au marcat revenirea cumpărătorilor în piață, pe fondul unei predictibilități financiare mult așteptate.

Stabilizarea dobânzilor: Motorul care a repornit cererea

Principalul catalizator al creșterii prețurilor cu 6,7% în România a fost, fără îndoială, stabilizarea condițiilor de finanțare. După șocurile succesive de majorare a dobânzilor din intervalul 2023–2024, cumpărătorii au găsit în 2025 un teren mai sigur. Michael Polzler, CEO RE/MAX Europe, confirmă că această relaxare a presiunii financiare a readus în piață „cererea amânată” – acei clienți care au ezitat în momentele de maximă incertitudine.

Indicii precum Euribor și dobânzile bancare locale au intrat într-o zonă de platou, oferind românilor curajul de a accesa din nou credite ipotecare, fapt ce a pus presiune ascendentă pe prețuri într-un timp relativ scurt.

Campionii scumpirilor în Europa: Ungaria și Portugalia dictează ritmul

Deși România a crescut peste media UE, țara noastră se află la o distanță considerabilă de statele care au experimentat adevărate „explozii” de preț. Ungaria a condus detașat clasamentul european cu un avans spectaculos de 21,2%, evoluție susținută masiv de programe guvernamentale de sprijin și de un apetit investițional ridicat.

În zona euro, Portugalia și Croația au raportat creșteri de aproape 19%, în timp ce Spania a consemnat un avans de 12,9%. În aceste regiuni, scumpirile nu au fost alimentate doar de cererea internă, ci și de investitorii internaționali atrași de „migrația pentru stil de viață” și de segmentul locuințelor de vacanță.

Capcana ofertei limitate și rolul politicilor publice

O problemă cronică ce menține prețurile sus este deficitul de locuințe noi, în special în marile metropole. În orașe precum Lisabona, Porto sau Madrid, oferta este mult sub nivelul cererii, transformând tranzacțiile într-o „piață a vânzătorilor”.

Mai mult, în state precum Portugalia, intervenția statului prin garanții publice destinate tinerilor – care permit finanțarea integrală a achiziției – a stimulat consumul, dar a și permis proprietarilor să mențină pretenții financiare ridicate.

Estul Europei recuperează decalajele

O tendință interesantă se observă în Europa Centrală și de Est, unde Slovacia, Bulgaria și țările baltice au înregistrat creșteri de peste 10%. Experții explică acest fenomen prin creșterea generală a veniturilor populației, care încearcă să recupereze diferențele față de Occident. Practic, prețurile pornite de la un nivel mai scăzut tind să se alinieze standardelor europene pe măsură ce puterea de cumpărare locală se consolidează.

Marile economii: Între optimismul Spaniei și prudența Franței

Contrastul este izbitor dacă privim cele mai mari economii ale Uniunii Europene. În timp ce Spania pulsează de activitate, Franța se află la coada clasamentului, cu o creștere anemică de doar 1%. Piața franceză resimte încă efectele corecției severe din anii precedenți, cumpărătorii rămânând într-o stare de vigilență maximă.

Germania, o piață tradițional dependentă de creditarea ieftină, a raportat o creștere modestă de 3%, adaptându-se greu noilor costuri de acces pe piață. La polul opus, Finlanda rămâne singura notă discordantă a continentului, fiind singura țară analizată unde prețurile au continuat să scadă (cu 3,1%), semn al unei piețe care încă nu și-a găsit punctul de echilibru.

În concluzie, România se poziționează într-o zonă de „creștere sănătoasă” – suficient de dinamică pentru a atrage investitori, dar suficient de temperată pentru a nu risca, momentan, formarea unei bule imobiliare de dimensiunile celor din țările vecine.