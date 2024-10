Într-o declarație recentă, Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal (PNL), a lansat un apel direct către Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), solicitând sprijinul acestuia pentru un proiect de lege liberal destinat eliminării inechităților din sistemul pensiilor militare.

Ciucă a subliniat importanța acestui proiect pentru a asigura drepturile veteranilor și pensionarilor din sistemul militar. El a subliniat necesitatea ca Premierul să transmită cât mai urgent punctul de vedere al Guvernului față de acest proiect de lege, avertizând asupra riscurilor de stagnare a procederii legislative:

Le cer din nou lui Marcel Ciolacu și PSD să susțină proiectul de lege liberal pentru eliminarea inechităților din sistemul pensiilor militare. Ii cer premierului Marcel Ciolacu să transmită urgent punctul de vedere al Guvernului, altfel procedura parlamentară rămâne în continuare blocată. Cer PSD să voteze de urgență acest proiect de lege. Nu e normal ca oamenii care au slujit tara aceasi perioada de timp, care au avut acelasi grad sa aiba pensii diferite.

Proiectul Partidului National Liberal face dreptate militarilor in rezerva si el trebuie votat rapid in Parlament. Este un lucru care poate f rezolvat si car etrebuie rezolvat acum, nu lasat pentru viitoarea guvernare. Le spun deci celor din partidul social democrat, tineti-va de cuvant, nu mai tergiversati, faceti ce trebuie pentru militarii in rezerva.

Daca vreti sa va mai creada lumea ca ajutati pensionarii, atunci sustineti actualizarea pensiilor pentru militari.

Stimați camarazi, vă asigur că și eu, și PNL, vom lupta pentru dreptatea dumneavoastră. Daca va fi nevoie sa reamintesc in fiecare zi guvernului si partiduui social democrat sa nu mai blocheze legea care elimina inechitatile, voi face acest lucru”, a spus Nicolae Ciucă în mesajul video postat pe pagina sa de socializare.

