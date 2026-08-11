Femeie de 26 de ani, găsită moartă în râul Mureș la Târgu Mureș. Victima nu știa să înoate

Publicat 11 aug. 2026, 14:56 Sursă Realitatea.net

O femeie de 26 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat în râul Mureș și nu a mai reușit să ajungă la mal. Tragedia s-a produs luni seară, 10 august, în Târgu Mureș.

Distribuie articolul