Guvernul estimează o creștere economică de 2,5% în acest an, bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene, a declarat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu, în cadrul consultărilor pe care le-a avut, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, pe tema asigurării stabilității economice în actualul context internațional.

”Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și taxa pe valoarea adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%. 2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a afirmat Ciolacu, citat într-un comunicat al Guvernului.

Conform Guvernului, reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini ”au apreciat semnalul dat în piață de Executiv prin adoptarea măsurilor de reformă administrativă și a celor cuprinse în pachetul bugetar pentru acest an, menționând că acestea sunt în măsură că crească nivelul de încredere al investitorilor”.

”Suntem aici să contribuim alături de Guvern la o revenire a creșterii economice, inclusiv din perspectiva competitivității”, a transmis Daniel Anghel, președinte al Consiliului Investitorilor Străini.

Discuțiile au vizat și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, măsuri de susținere a investițiilor în sectorul privat și pentru creșterea competitivității, extinderea digitalizării sistemului fiscal. Totodată, s-au abordat chestiuni privind modul de consultare în perioada următoare.

Întrevederea de miercuri face parte din seria consultărilor Guvernului cu partenerii financiari internaționali și cu mediul de afaceri. Premierul Marcel Ciolacu a avut în ultima perioadă întâlniri cu Banca Mondială, FMI și reprezentanți ai mai multor fonduri de investiții internaționale.

Din delegația guvernamentală condusă de premierul Marcel Ciolacu au făcut parte vicepremierul Marian Neacșu, vicepremierul și ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura-Oprescu, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, șeful Cancelariei prim-ministrului, Ștefan Radu Oprea. AGERPRES