La 1 septembrie, începem un an școlar, numai că acesta este un altfel de an școlar, cu noi provocări impuse de situația epidemiologică în care ne aflăm. În toată această perioadă premergătoare am lucrat alături de colegii din Ministerul Educțaiei și de autorități pentru a pregăti revenirea copiilor în spațiul școlii, în condiții de siguranță.

Am elaborat Ghidurie metodologice pentru organizarea și desfășurarea activităților în unitățile de învățământ. Aceste ghiduri sunt organizate pe fiecare nivel de învățământ.

De asemenea, au fost organizate reperele metodologice. Profesorii vor putea reduce decalajele în ceea ce privește modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Pot face o analiză referitoare la ceea ce aveau în planificarea calendaristică, realizată înainte de suspendarea cursurilor, ce anume s-a predat în timpul suspendării cursurilor și ceea ce elevul a reținut în perioada în care învățământul s-a mutat în sistem online.

S-a realizat noul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în care se găsește debirocratizarea activității didactice. Sunt prevăzute măsuri pentru ca activitatea cadrului didactic să se concentreze asupra elevilor, nu asupra hârtiilor.

Tot în această perioadă, a fost realizat filmări pentru proiectul pe care Ministerul Educației îl are în parteneriat cu Televiziunea Română, proiectul Teleșcoala. Profesorii deja filmează lecțiile pentru ca în momentul în care vom deschide cursurile, să fie deja difuzate acele lecții de pregătire pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a.

Pentru că părinții, elevii și profesorii au cerut să continuăm cu elaborarea testelor de antrenament, am decis să continuăm și să facem săptămânal teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale.

Vom deschide un portal de informare dedicat anului acesta, intitulat educațiacontinuă.edu.ro. Acolo, părinții, elevii, profesorii, toți cei intersați vor găsi informațiile necesare privitoare la acest an școlar.

Am decis să deschid o linie de TelVerde la Ministerul Educației, care va fi dedicată răspunsurilor (sic!) adresate de părinți și elevi. Iar pentru directorii de unitățile de învățământ și pentru autoritățile publice locale care doresc să acceseze fonduri europene, voi deschide o altă linie de TelVerde pentru a veni în sprijinul acestora. Ministerul Educației ia această măsură pentru că dorește să vină în sprijinul școlilor, ca activitatea didactică în spațiul unităților de învățământ să se desfășoare în condiții de normalitate.

În ceea ce privește formarea profesorilor, am colectat din teritoriu datele referitoare la formare. Pot să anunț că aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formați, iar pentru alții deja avem în derulare programe de formare. Ca măsură complementară, am realizat programul de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu Televiziunea Română, acea teleșcoală a profesorilor.

Cred că revenirea la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră, a tuturor, a părinților, a copiilor, a profesorilor, a autorităților publice locale. Să realizăm, cu toții, un parteneriat, în așa fel încât riscul îmbolnăvirii să fie diminuat. Această revenire la cursuri reprezintă o asumare a întregii societăți. Educația trebuie să continue în orice condiții.” a declarat Monica Anisie.