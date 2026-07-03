Sanatate· 2 min citire

România reia negocierile cu Pfizer după blocarea conturilor. ROMATSA contestă decizia

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat3 iul. 2026, 09:30
Actualizat3 iul. 2026, 11:53
SursăRealitatea PLUS

Întâlnire de urgență azi între compania Romatsa, Ministerul de Finanțe și echipa de avocați după ce Pfizer a blocat conturile. Decizia va fi contestată, iar de săptămâna viitoare Ministerul Sănătății și Ministerul de Finanțe reiau negocierile cu Pfizer.

Suma blocată este uriașă - peste 3,4 miliarde de lei și peste 18 milioane de euro.

Potrivit unor surse, oficialii din România încearcă să ajungă la un acord cu Pfizer ca să primească medicamente.

România trebuie să plătească peste 600 de milioane de euro

Azi are loc o întâlnire extrem de importantă între reprezentanții companiei ROMATSA, Ministerul de Finanțe și echipa de avocați care se va ocupa de contestație.

Aceștia vor pune la punct strategia României, iar premierul interimar anunța faptul că săptămâna viitoare această decizie va fi contestată și ROMATSA va cere suspendarea acestei blocări a conturilor.

ROMATSA a anunțat faptul că nu face parte din acest conflict și este un litigiu al statului român.

Aceasta este calea prin care Pfizer a ales să-și recupereze cele peste 600 de milioane de euro pe care România trebuie să le dea după ce a pierdut acel proces privind achiziția de vaccinuri.

De săptămâna viitoare vor fi reluate discuțiile între Ministerul Sănătății, cel de Finanțe și compania Pfizer. Vor fi reluate aceste negocieri pentru că statul român încearcă în continuare să ajungă la un acord.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, se lucrează în continuare la o serie de documente și la o strategie în așa fel încât țara noastră să reușească să primească medicamentele inovative de la Pfizer în schimbul acestei sume.

Potrivit notificării venite la ROMATSA de către Eurocontrol, suma este una uriașă, mai exact peste 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă peste 18 miliarde de euro.

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