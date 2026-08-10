Regele Charles al III-lea, „ucis” din greșeală la radio. Gafa care a provocat panică în Marea Britanie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 aug. 2026, 17:51

O gafă de proporții a unui post de radio din Marea Britanie a provocat un moment de panică după ce ascultătorii au auzit în direct un anunț privind presupusa moarte a regelui Charles al III-lea.

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