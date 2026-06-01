1 Iunie / Invitație pentru cei mici în fascinanta lume a salvatorilor montani, la Palatul Parlamentului și în țară

Acțiunea are loc luni, la Palatul Parlamentului și în principalele orașe din județele cu zone montane.

Copiii sunt invitați de ziua lor să pășească în fascinanta lume a salvatorilor montani și să descopere, alături de echipele Salvamont, tehnica și oamenii care veghează la siguranța celor care iubesc muntele.



'Cei mici vor avea ocazia să descopere echipamentele folosite în misiunile de salvare și intervenție montană, să urce în autospecialele Salvamont, să afle cum se desfășoară o acțiune de salvare, să discute cu salvamontiștii și să afle povești reale din munți', informează Salvamont România, duminică, pe Facebook.



Sunt de admirat și cele mai moderne tehnologii utilizate în căutare și salvarea montană: drone, sisteme de localizare, detectoare și echipamente medicale de ultimă generație.



Extraordinarii câini de căutare-salvare ai Salvamont România vor fi prezenți, 'adevărați eroi cu blană, pregătiți să găsească persoane aflate în dificultate'.



'Va fi o zi plină de aventură, demonstrații spectaculoase, informații utile și multe surprize pentru întreaga familie. Veniți să îi cunoașteți pe salvatorii muntelui și să descoperiți cum tehnologia, pregătirea și pasiunea se îmbină pentru a salva vieți', promit cei de la Salvamont România.

