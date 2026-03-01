34 de zboruri anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Un număr de 34 de zboruri au fost anulate astăzi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu.

Curse operate către și dinspre cinci destinații au fost afectate de deciziile companiilor aeriene, pe fondul situației de securitate din regiune.

Destinațiile vizate de anulări

Potrivit datelor oficiale, au fost suspendate următoarele curse:

Tel Aviv – 21 de zboruri

Dubai – 6 zboruri

Doha – 4 zboruri

Beirut – 2 zboruri

Damasc – 1 zbor

Cele mai multe anulări vizează legătura cu Tel Aviv, în timp ce alte rute din zona Golfului și a Levantului au fost, de asemenea, afectate.

Traficul aerian se desfășoară în siguranță

Reprezentanții aeroportului transmit că, în pofida acestor anulări, traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară în condiții de siguranță, conform planurilor de zbor aprobate.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că monitorizează permanent situația curselor afectate, în colaborare cu autoritățile competente și cu operatorii aerieni.

Prioritatea absolută rămâne siguranța pasagerilor și a operațiunilor aeriene, iar orice modificare suplimentară a programului de zbor va fi comunicată în timp real.

Pasagerii care aveau rezervări pe cursele anulate sunt sfătuiți să ia legătura direct cu operatorii aerieni pentru informații privind reprogramarea sau rambursarea biletelor.