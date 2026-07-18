A murit actrița din „Singur acasă 2”. Brenda Fricker avea 81 de de ani. Era prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 06:57

Brenda Fricker, prima actriţă irlandeză recompensată cu un premiu Oscar, pentru rolul din filmul „My Left Foot” (1989), în care a jucat alături de Daniel Day-Lewis, şi cunoscută publicului larg şi pentru interpretarea Doamnei cu porumbei din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992), a murit joi, la Dublin. Avea 81 de ani.

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