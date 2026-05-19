Accident de muncă la Termocentrala Rovinari: electrician rănit grav, după o cădere de la 4 metri
19 mai 2026, 09:25
Realitatea de Mures
Un accident de muncă s‑a produs marți dimineață la Termocentrala Rovinari. Un electrician a căzut în gol de la aproximativ patru metri înălțime, fiind transportat în stare gravă la spital.
Colegii aflați în zonă i‑au acordat imediat primul ajutor până la sosirea echipajului de Ambulanță. Victima a fost preluată de ambulanță, stabilizată și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului și dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.
