Accident extrem de grav pe autostrada A1. Planul Roșu, activat

Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți dimineață, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. În incidentul rutier au fost implicate două autovehicule care tractau platforme. Din primele informații, 12 persoane au fost evaluate medical la fața locului. Ulterior, patru persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital.

UPDATE - Este vorba de un copil în vârstă de 7 ani care a suferit un traumatism cranian, o fetiță în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian, un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la picior și de o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian. Cele patru victime au fost preluate de echipaje SMURD.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este restricționat pe banda 2 de pe A1, la km 266, în afara localității Săliște, pe sensul de mers Deva - Sibiu, din cauza accidentului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, accidentul a avut loc pe A1, în zona Săliște, și a implicat două ansambluri rutiere, fiecare format dintr-un autovehicul care tractează o remorcă încărcată cu un alt autovehicul.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de intervenție.

„Plan Roșu a fost activat în județul Sibiu ca urmare a unui accident rutier produs pe A 1 în zona localității Săliște, în care sunt implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz și un autoturism care tracta o platforma care transporta un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate următoarele forțe: trei echipaje SMURD dintre care unul cu medic; o autospecială de transport personal și victime multiple; o autospecială de descarcerare. Din primele informații, toate cele 12 persoane dintre care 4 minori implicate în accident sunt autoevacuate, conștiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Misiunea este în dinamică, revin cu informații”, a transmis Sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.