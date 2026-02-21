Mitul „administratorului model” Ilie Bolojan, spulberat de Curtea de Conturi

Sursă: realitatea.net

Găuri de zeci de milioane la Consiliul Județean Bihor.

Mitul „administratorului model” Ilie Bolojan, spulberat de inspectorii Curții de Conturi. Un audit exploziv realizat asupra perioadei în care actualul premier conducea Consiliul Județean Bihor scoate la iveală erori financiare de zeci de milioane de lei.

Documentul oficial confirmă existența unor plăți nelegale și nereguli sistemice care pun sub semnul întrebării eticheta de „salvator” al bugetelor publice. Până la ora transmiterii acestei știri, premierul Ilie Bolojan nu a oferit nicio reacție solicitărilor Realitatea PLUS de a comenta acest dezastru administrativ.

Ani la rând, administrația județului Bihor a fost prezentată drept etalonul de aur al reformelor și eficienței administrative în România. Totuși, un raport recent al Curții de Conturi spulberă aura de „administrator-model” a lui Ilie Bolojan, scoțând la iveală o realitate contabilă marcată de neglijență, bunuri „uitate” în acte și plăți nejustificate de ordinul milioanelor de lei.

Patrimoniul județului, o harababură în acte

Documentele financiare analizate pentru perioada în care Bolojan se afla la șefia administrației județene arată că datele oficiale raportate nu reflectau realitatea din teren. Inspectorii au identificat o eroare uriașă de patrimoniu, de peste 17,8 milioane de lei, cauzată de menținerea în acte a unor imobile care fuseseră scoase din circuitul administrativ cu mult timp înainte.

În mod paradoxal, în timp ce unele bunuri apăreau în evidențe fără a mai exista, altele lipseau cu desăvârșire din contabilitate. Administrația bihoreană nu a înregistrat terenuri preluate în domeniul public pentru diverse proiecte, generând o altă eroare masivă, evaluată la aproximativ 14,5 milioane de lei. Această gestionare deficitară a transformat bilanțul județului într-un document în care bunurile intrau și ieșeau fără o evidență clară, subminând transparența financiară.

Plăți nelegale și presiune pe buget

Dincolo de erorile scriptice, raportul Curții de Conturi semnalează deficiențe grave în modul în care au fost cheltuiți banii publici. Au fost descoperite plăți nelegale, supraplăți și ajustări greșite care însumează 2,7 milioane de lei.

Deși o parte din aceste sume ar putea fi recuperate, experții avertizează că aceste nereguli sunt simptomele unui control intern slab, care a pus o presiune inutilă pe bugetul județean. În loc să fie un model de economisire, administrația condusă de Ilie Bolojan a contribuit, prin modul defectuos de gestionare a plăților, la adâncirea deficitului bugetar, contrazicând direct discursul despre rigoare și austeritate promovat de actualul premier.