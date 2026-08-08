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Adio, alerte de poliție pe Waze? Decizia luată de Curtea de Justiție a UE

Waze

Waze

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 18:31

Una dintre cele mai cunoscute funcții ale aplicației Waze ar putea fi limitată în anumite țări europene, după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Statele membre pot introduce restricții privind avertizările referitoare la anumite controale ale poliției, dacă măsurile sunt justificate și respectă condițiile legale.

Ce a decis instanța europeană

Cazul a pornit din Franța, unde autoritățile pot ascunde temporar anumite avertizări în timpul unor operațiuni, inclusiv controale pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau drogurilor.

CJUE a stabilit că astfel de restricții sunt permise atunci când sunt necesare, proporționale și limitate în timp.

Decizia nu înseamnă însă că Waze va elimina imediat alertele în toată Europa. Fiecare stat trebuie să decidă dacă introduce asemenea măsuri, iar acestea trebuie justificate concret.

Ce se întâmplă cu Waze

Hotărârea nu vizează toate funcțiile aplicației. Alertele privind accidentele, ambuteiajele, pericolele de pe șosea sau radarele fixe nu sunt vizate de această decizie.

În schimb, pot fi restricționate avertizările care îi ajută pe șoferi să evite anumite controale sau operațiuni ale poliției. Pentru moment, Waze funcționează normal, însă decizia CJUE deschide calea unor schimbări în anumite țări europene.

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