Ai voie să parchezi pe locul altcuiva, ziua? Ce spune legea și când riști amendă

Este sau nu permis să ocupi locul de parcare al altei persoane pe perioada zilei? Ce spune legea, în acest sens?

Ce spune legea?

În cazul parcărilor private, locurile pot fi achiziționate sau închiriate direct de la dezvoltator. Acesta stabilește regulile de folosire, inclusiv intervalele orare în care titularul are drept exclusiv asupra spațiului. Există situații în care parcarea este garantată doar pe timpul nopții, de pildă între orele 18:00 și 06:00, iar în restul zilei locul poate fi utilizat de orice alt șofer, dacă este liber.

Pentru parcările aflate în administrarea autorităților locale, regulile sunt stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. Legea nu prevede un program standard de utilizare, astfel că fiecare primărie își definește propriul regulament. În București, de exemplu, cel care a închiriat un loc de parcare rezidențial îl poate folosi la orice oră. În aceste condiții, ocuparea unui loc rezervat, chiar și temporar, poate duce la sancțiuni.

În alte orașe, situația este diferită. La Constanța, parcările rezidențiale devin accesibile publicului între orele 08:00 și 16:00. Oricine poate parca pe un astfel de spațiu, cu obligația de a-l elibera înainte de ora limită. După acest interval, titularul contractului poate apela la Poliția Locală dacă locul este ocupat.

Ce amenzi riști dacă parchezi pe locul de parcare închiriat de altă persoană

Autoritățile pot interveni prin mai multe măsuri: aplicarea unei amenzi pentru staționare necorespunzătoare, blocarea roților autoturismului cu plata unei taxe suplimentare pentru deblocare sau chiar ridicarea vehiculului. Sancțiunile pot fi dispuse atât de Poliția Rutieră, cât și de Poliția Locală.

Amenzile pentru ocuparea neautorizată a unui loc de parcare închiriat variază între 405 și 607,5 lei. Dacă se adaugă și măsura ridicării sau blocării mașinii, costurile pot crește cu încă 500 până la 1.000 de lei. În plus, pentru fiecare zi în care autoturismul nu este recuperat sau taxele nu sunt achitate, se aplică penalizări suplimentare, potrivit Promotor.ro.

În cazurile în care proprietarul nu își revendică vehiculul într-un termen stabilit, administrația locală are dreptul să îl scoată la licitație, pentru recuperarea sumelor datorate.