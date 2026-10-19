Amenzi de aproape 100.000 de lei, aplicate într-o săptămână la Târgu Mureș

Poliția Locală Târgu Mureș a aplicat 362 de sancțiuni în perioada 12–18 octombrie 2026. Amenzile au totalizat 96.215 lei.
Polițiștii locali din Târgu Mureș au aplicat 362 de sancțiuni în perioada 12–18 octombrie 2026. Valoarea amenzilor a ajuns la 96.215 lei, iar bilanțul săptămânal include și 81 de avertismente. Acțiunile au vizat respectarea regulilor privind ordinea publică, curățenia și siguranța rutieră.
Poliția Locală Târgu Mureș: 362 de sancțiuni într-o săptămână
Agenții Direcției Poliția Locală Târgu Mureș au desfășurat acțiuni de verificare și control în municipiu, în intervalul 12–18 octombrie 2026.
În urma activităților, au fost întocmite 362 de procese-verbale de constatare a contravențiilor. Dintre acestea, 81 au reprezentat avertismente, în timp ce amenzile aplicate au însumat 96.215 lei.
Controalele au vizat mai multe domenii de interes pentru comunitate, printre care menținerea ordinii publice, respectarea normelor de curățenie și siguranța circulației rutiere.
Amenzi pentru încălcarea regulilor în municipiu
Activitatea polițiștilor locali urmărește prevenirea și sancționarea abaterilor care afectează ordinea publică, aspectul orașului și desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier.
Bilanțul pentru perioada analizată arată că sancțiunile financiare au depășit 96.000 de lei într-o singură săptămână.
Poliția Locală Târgu Mureș le mulțumește cetățenilor pentru implicarea civică și reamintește că eventualele sesizări pot fi transmise instituției la numărul de telefon 0265 250 760.