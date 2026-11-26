Trei trenuri au fost anulate, iar alte șase au acumulat întârzieri de până la 462 de minute după ruperea pantografului unei locomotive între Beia și Mureni.
Probleme majore în circulația feroviară din România, după un incident produs pe ruta dintre județele Brașov și Mureș. Trei trenuri de călători au fost anulate, iar alte șase au ajuns la destinație cu întârzieri considerabile, care au atins aproape opt ore.
Incidentul a avut loc miercuri seară, 25 noiembrie, între stațiile Beia, din județul Brașov, și Mureni, din județul Mureș. Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, problemele au fost provocate de ruperea pantografului locomotivei unui tren de marfă.
Pantograful unei locomotive de marfă s-a rupt. Circulația trenurilor a fost afectată
Defecțiunea s-a produs la kilometrul feroviar 269+700, pe firul II de circulație, în zona administrată de Regionala CFR Brașov.
Situația a fost complicată de lucrările de modernizare desfășurate pe firul I, care era deja închis pentru intervenții la infrastructura feroviară. Din acest motiv, trenurile nu au putut fi redirecționate pe linia alăturată, iar circulația a fost întreruptă.
Pantograful este un echipament montat pe acoperișul locomotivelor electrice, care face legătura cu rețeaua de alimentare și permite preluarea energiei electrice necesare funcționării trenului.
Echipele CFR au intervenit pe parcursul nopții
Pentru remedierea defecțiunii și verificarea instalațiilor de electrificare, CFR SA a mobilizat două drezine, trimise din stațiile Rupea și Sighișoara.
Intervenția s-a desfășurat pe parcursul nopții, în condiții speciale de siguranță, având în vedere lucrările efectuate la infrastructura feroviară electrificată.
Potrivit companiei, operațiunile de remediere au fost finalizate joi dimineață, 26 noiembrie, la ora 05:45. Circulația trenurilor pe firul II, între stațiile Beia și Mureni, a fost reluată două minute mai târziu, la ora 05:47.
Trei trenuri CFR Călători au fost anulate. Alte șase au avut întârzieri uriașe
Incidentul a provocat perturbări importante în programul trenurilor de călători. Trei garnituri operate de CFR Călători au fost anulate, după cum urmează:
Alte șase trenuri au înregistrat întârzieri de sute de minute, afectând călătoriile pasagerilor.
Situația întârzierilor comunicate de CFR SA:
Numărul trenului
Operator
Întârziere
IRN 1644
CFR Călători
353 de minute
IR 16536
InterRegional Călători
334 de minute
R 3528
CFR Călători
234 de minute
R 3535
CFR Călători
462 de minute
IRN 1643
CFR Călători
289 de minute
IR 16537
InterRegional Călători
246 de minute
Cea mai mare întârziere a fost înregistrată de trenul R 3535, operat de CFR Călători. Garnitura a acumulat 462 de minute de întârziere, echivalentul a șapte ore și 42 de minute.
Deși circulația feroviară a fost reluată joi dimineață, incidentul a provocat perturbări semnificative în transportul feroviar de călători, după o noapte în care mai multe trenuri au fost afectate de blocajul de pe ruta Beia–Mureni.