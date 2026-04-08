Atac fără precedent: lideri israelieni îl acuză pe Trump că „a fugit” din conflict
Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, sunt ținta unor critici dure din partea politicienilor israelieni, după anunțul armistițiului cu Iranul.
Liderul opoziției, Yair Lapid, a reacționat vehement, calificând acordul drept un eșec major și avertizând asupra consecințelor pe termen lung.
„Nu a mai existat vreodată un asemenea dezastru politic în toată istoria noastră”, a scris acesta, subliniind că Israelul „nici măcar nu a participat la discuțiile în care s-au luat decizii privind securitatea noastră națională”.
Yair Lapid a mai spus că, deși armata și populația și-au făcut datoria, Benjamin Netanyahu „a eșuat politic și strategic”, fără să atingă obiectivele asumate.
Totodată, liderul opoziției a avertizat că „va dura ani” pentru a repara daunele provocate, pe care le pune pe seama „aroganței, neglijenței și lipsei de planificare strategică”.
Critici au venit și din partea lui Zvika Fogel, președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Knesset, care l-a vizat direct pe Donald Trump.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, ulterior șters, acesta a scris: „Donald, ai dat bir cu fugiţii”, folosind un termen colocvial cu sens depreciativ.
Valul de reacții evidențiază tensiunile politice din Israel după armistițiul negociat, dar și nemulțumirile față de modul în care au fost gestionate deciziile privind securitatea națională.
