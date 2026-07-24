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Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi

Urmarile atacului asupra Kievului

Urmarile atacului asupra Kievului

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat24 iul. 2026, 12:13
SursăRealitatea.Net

Rusia a lansat un atac rar, în miezul zilei, asupra Kievului, folosind rachete balistice. Explozii au fost raportate în mai multe zone ale orașului, după ce sirenele aeriene au început să sune în jurul orei 11:20.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat că rachete rusești se îndreptau spre capitală, iar primarul Vitali Kliciko a anunțat primele detonări la câteva minute după declanșarea alarmei, potrivit Kyiv Independent.

Deocamdată, nu există confirmări independente privind locul impactului sau pagubele produse, însă atacul se înscrie în seria loviturilor masive asupra Kievului.

Pe 19 iulie, Rusia a lansat 25 de rachete balistice într-o singură noapte, un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris drept unul dintre cele mai ample din timpul războiului.

Moscova folosește tot mai multe tipuri de armament: de la rachete Iskander și Zircon, până la rachete din sistemul S‑400, adaptate pentru lovituri la sol.

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