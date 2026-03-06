Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Sursă: realitatea.net

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că tentativele de fraudă online se intensifică în perioada Zilei Femeii. Specialiștii spun că infractorii digitali profită de această perioadă pentru a trimite mesaje emoționale, promisiuni de cadouri sau oferte speciale, încercând să convingă victimele să ofere bani sau date personale.

Fraude bazate pe manipulare emoțională

Potrivit DNSC, în ultimii ani au fost raportate tot mai multe cazuri de „romance scam”, o metodă prin care infractorii creează relații aparent autentice pe rețele sociale sau aplicații de dating. După zile sau chiar luni de conversații, aceștia cer bani invocând situații urgente, precum un bilet de avion pentru o vizită, o problemă medicală sau un colet care trebuie „deblocat” la vamă.

Specialiștii subliniază că acest tip de fraudă nu se bazează pe tehnologie sofisticată, ci pe manipularea emoțională și pe încrederea câștigată în timp. În multe cazuri, victimele realizează prea târziu că persoana cu care au vorbit nu există în realitate.

Capcane online frecvente înainte de 8 Martie

În apropierea Zilei Femeii apar frecvent și alte scheme de înșelăciune, precum mesaje care anunță că ai primit flori sau un cadou, invitații de a revendica un premiu sau linkuri către „oferte speciale pentru femei”. Unele mesaje solicită plata unei taxe mici de livrare, iar altele trimit către pagini false care colectează date personale sau bancare.

DNSC avertizează și asupra magazinelor online apărute brusc, care oferă reduceri spectaculoase pentru produse sau cadouri. Aceste site-uri pot imita branduri cunoscute pentru a atrage utilizatorii către oferte false.

Recomandările specialiștilor

Experții în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a adresei site-urilor și a recenziilor înainte de a face o comandă online. De asemenea, aceștia subliniază că nicio companie legitimă nu solicită datele cardului sau parolele prin SMS, aplicații de mesagerie sau rețele sociale. În cazul fraudelor de tip „romance scam”, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanei cu care discută și să refuze trimiterea de bani, mai ales dacă solicitările apar brusc și sunt justificate prin situații urgente.

Platforma pentru educație digitală

DNSC menționează și proiectul național de educație digitală #SigurantaOnline, realizat împreună cu Poliția Română și Asociația Română a Băncilor. Platforma sigurantaonline.ro oferă ghiduri, exemple de fraude și chestionare interactive prin care utilizatorii își pot testa cunoștințele despre siguranța în mediul online.