Atenționare meteorologică: Cod galben de ger în mai multe regiuni ale țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 02 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 10:00, ce vizează temperaturi deosebit de scăzute și ger persistent.

Potrivit meteorologilor, în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, valorile termice vor fi cu 7–9 grade mai mici decât mediile climatologice normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime diurne se vor situa, în general, între -9 și -3 grade Celsius, iar în nordul Moldovei pot coborî chiar până la -15 grade, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.

Pe timpul nopții, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi minime cuprinse între -20 și -8 grade Celsius, ceea ce va favoriza instalarea gerului accentuat, mai ales în zonele depresionare.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la frig, să acorde atenție sporită persoanelor vulnerabile și să adopte măsuri de protecție pentru locuințe și instalații. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza atenționarea, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.