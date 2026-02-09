Călin Georgescu, mesaj crucial după ieșirea din sala de judecată: „Președintele României reprezintă statul paralel, nu statul român”

Ce mesaj important le-a transmis președintele interzis tuturor românilor.

Călin Georgescu a ieșit din sala de judecată a Tribunalului București, unde magistrații au analizat dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Ce mesaj important le-a transmis președintele interzis tuturor românilor.

Călin Georgescu: „Democrația înseamnă voința poporului”

În continuarea mesajului său, Călin Georgescu a vorbit despre ceea ce consideră a fi o ruptură între voința poporului și deciziile luate la nivel european. El a spus că o democrație autentică nu ar trebui să aibă nevoie de validare din exterior și a susținut că românii trebuie să se sprijine pe propriile valori și pe propria credință.

„Și, de asemenea, să încercăm să realizăm că, dacă democrația înseamnă voința poporului care are nevoie de confirmare de la Bruxelles, are nevoie de aprobare de la Bruxelles, înseamnă că această capitală a Belgiei este marcată de uniunea oligarhico-sorosist-globalistă împotriva căreia poporul român luptă. E o luptă alături de poporul român împotriva acestor acte sataniste, împotriva acestor indivizi care s-au îmbogățit pe jertfa și suferința poporului. Și pe noi ne interesează doar ce facem noi ca popor.

Prin urmare, ne interesează să luptăm pentru drepturile noastre milenare, pentru tot ce au însemnat simbolurile noastre milenare care ne-au ținut împreună, ne-au unit și ne-au făcut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare. Iar familia reprezintă coloana vertebrală a țării. Ea este formată din ceea ce înseamnă creștinism, și anume din tată, bărbat, și mamă, femeie. Așa va fi întotdeauna. Nu va fi altfel. Pentru asta luptăm. Pentru că creștinismul înseamnă bărbăție, să știți, nu altceva. Și atunci este bine de știut să aveți credință, orice fel de luptă să avem, biruință deplină în această luptă bună a credinței, pentru că fără credință nu existăm, iar credința ne va face liberi”, a mai transmis președintele interzis Georgescu.

Georgescu, apel către suveraniști: „Alegerile s-au anulat într-un mod brutal, violent și nedemocratic”

Călin Georgescu a continuat declarațiile cu un apel direct către cei pe care i-a numit suveraniști, îndemnându-i să lase disputele din online și să se implice concret în ajutorarea oamenilor care au cu adevărat nevoie.

„Să dea cu piatra cel fără de păcat. Prin urmare, rețeaua numită de suveraniști, eu îi îndemn să se ocupe de construcție, de milostenie, să ajute aproapele care astăzi suferă în această țară. Acolo unde a căzut un pod, să se strângă și să-l repare, acolo unde o școală nu are căldură, să dea mână de la mână și să ajute ca acei copii să învețe în căldură.

Dacă nu au manuale școlare, să-i ajute. Să-i ajute pe oamenii săraci, care sunt foarte mulți în această țară, pe oamenii cu dizabilități. Prin urmare, rețeaua de suveraniști de pe rețelele de socializare să-și împartă proiectele care sunt în țară. Pentru că, dacă clasa politică nu face nimic, să demonstrăm noi că facem. Și poate clasa politică care vine, tot din acest popor, ca să aibă sprijin de la el, poate se întoarce la matcă și își dă seama că din acest popor s-a născut și nu împotriva lui, așa cum arată astăzi. Pentru că, în rest, strămoșii au spus așa: Totul pentru țară, nimic pentru noi. Clasa politică, toată clasa politică astăzi spune: Totul pentru noi, nimic pentru țară.

Prin urmare, noi știm cum arată lucrurile și știm că în dreptul celui care este scris pe hârtie președintele României, el reprezintă statul paralel. Nu reprezintă poporul român. Și niciodată. Știm asta, nu va fi primit la Casa Albă și niciodată nu va primi o invitație. Știm, dar nu ne interesează. Pentru că pe noi ne interesează ce facem noi. Știm, de asemenea, că nu te poți duce în străinătate, nu poți să îți reprezinți țara atunci când știi că faci parte dintr-un cartel politic care a anulat alegerile și a prăbușit democrația. Nimeni nu te va primi niciodată. Toată lumea, tot globul pământesc știe că s-au anulat alegerile în România, într-un mod brutal, violent și nedemocratic”, a mai transmis președintele ales.

UPDATE 12:50 - Călin Georgescu, mesaj crucial pentru români

Călin Georgescu a transmis un mesaj dur după ce a ieșit din sala de judecată, vorbind despre adevăr, responsabilitate și direcția în care ar trebui să meargă societatea. Acesta a criticat clasa politică pentru modul în care a gestionat anularea alegerilor și a făcut un apel direct către români.

„Faptele sunt lucruri încăpățânate și oricare ar fi dorințele unora nu se poate schimba adevărul celor consemnate de ele. Este vremea cernerii și după faptele lor, îi veți cunoaște. Noi cunoaștem cum este clasa politică după anularea alegerilor și-a arătat adevărata față, așa că nu ne miră nimic din ce fac ei. Întrebarea mea este „ce facem noi?”, pentru că ei au ideologie și noi avem crez.

După faptele noastre, ne vom cunoaște noi. Pentru că ceea ce văd eu astăzi, și asta este solicitarea mea la poporul român, este că toate rețelele de socializare sunt inundate de detectivi politici, din această rețea numită de suveraniști. Eu spun că există patriotism și naționalism, nu suveranism, și ar fi bine ca să ne îndreptăm pe ce construim, nu să jignim sau să ne dăm cu părerea de ceea ce face clasa politică, care, cum spuneam, și-a arătat adevărata față. Contează ce facem noi”, a declarat Călin Georgescu.